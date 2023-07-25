Derede bulunan su motorunun parçası koptu: 1 kişi yaralandı

Bursa'da derede bulunan su motorunun kopan parçası başına isabet eden 1 kişi yaralandı.

Derede bulunan su motorunun parçası koptu: 1 kişi yaralandı
Editör
EditörEditör
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Bursa’da derede bulunan su motorunun kopan parçası başına isabet eden 1 kişi yaralandı.

Olay, Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi Nüzhetiye yolunda bulunan derede meydana geldi. Derede bulunan su motorunun parçası koparak Harun Kaya’nın başına isabet etti. Olay yerine 2 AFAD aracı ve 7 personel sevk edildi. AFAD ekipleri başından yaralanan Harun Kaya’yı bulunduğu yerden ambulansa taşıdı. Başından yaralanan Harun Kaya’nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.