Derede bulunan su motorunun parçası koptu: 1 kişi yaralandı
Bursa'da derede bulunan su motorunun kopan parçası başına isabet eden 1 kişi yaralandı.
Bursa’da derede bulunan su motorunun kopan parçası başına isabet eden 1 kişi yaralandı.
Olay, Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi Nüzhetiye yolunda bulunan derede meydana geldi. Derede bulunan su motorunun parçası koparak Harun Kaya’nın başına isabet etti. Olay yerine 2 AFAD aracı ve 7 personel sevk edildi. AFAD ekipleri başından yaralanan Harun Kaya’yı bulunduğu yerden ambulansa taşıdı. Başından yaralanan Harun Kaya’nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.