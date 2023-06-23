Dereköy Gümrük Kapısı modern komplekse kavuşacak

Kırklareli ilinden Avrupa’ya açılan tek noktası Dereköy Gümrük Kapısı, İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilecek projeyle 3 giriş, 2 çıkış peronundan hizmet verilecek.

Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilecek projeyle Bulgaristan sınırındaki Dereköy Gümrük Kapısı, modern mimarisi, son teknoloji ile kaliteli ve hızlı hizmeti sunacağı yeni kompleksine kavuşacak.

Vali Birol Ekici, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dereköy Gümrük Kapısı 3 giriş peronu, 2 çıkış peronu şeklinde tasarlanmış ve her iki yönde de ticari araç giriş-çıkışı için kantar konumlandırılmıştır. Ayrıca otobüs yolcuları için, yolcu salonlarında gümrük kontrol noktaları planlanmıştır. Gelen yolcu salonu, giden yolcu salonu, araç arama hangarı, x-ray binası, kaçak araç parkı, köpek kulübesi ve eğitim alanından oluşan kompleks, 17 dönüm arazi üzerine planlandı. Toplamda 2 bin 300 metrekare kapalı alan ihtiva edecek. Ülkemize ve ilimize hayırlı olsun" dedi.