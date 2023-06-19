Dereköy Köyü'ne 3 bin 200 metrelik asfalt yol yapıldı

Bilecik İl Özel İdaresi, 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde Dereköy Köyü’nde gerçekleştirdiği asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede 3 bin 200 metrelik asfalt yol yapıldı. Bilecik İl Özel İdaresi, ilçedeki altyapı ve ulaşım projelerini önemseyerek, Dereköy Köyü’nde yaşayan vatandaşların daha iyi ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamasını hedefleme. Bu doğrultuda, yatırım programı çerçevesinde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarıyla, köy yolunda yaşanan sorunlar çözülerek yolun kalitesi artırıldı.

Dereköy Köyü’nde tamamlanan 3 bin 200 metrelik asfalt yol, hem köy sakinleri hem de bölgeye gelen misafirler için önemli bir ulaşım ağı sağlayacak.