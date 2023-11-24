Dereler taşkın riskine karşı temizleniyor

Bursa’yı daha sağlıklı geleceğe taşımak amacıyla altyapı hamlelerini ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, muhtemel sel ve su baskınlarının önüne geçmek amacıyla Nilüfer Çayı’nın Panayır Mahallesi’nden geçen bölümünde de geniş bir temizlik çalışması başlattı.

Küresel ısınma ve değişen iklim şartlarına bağlı olarak yaşanan ani yağışlar ve sel felaketleri son yıllarda tüm dünyayı etkileyen önemli sorunlardan biri haline gelirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi muhtemel sel baskınlarına karşı kent merkezinden geçen tüm derelerde ıslah ve temizlik çalışması yapıyor. Bursa’yı güney-kuzey ekseninde kesen tüm derelerde ıslah çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Çayı’nın Panayır Mahallesi’nden geçen bölümünde de geniş bir temizlik çalışması başlattı. BUSKİ ekipleriyle birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğinde yapılan çalışmada dere tabanında ve yanlarında yer alan ot, çöp ve katı atıklar, temizleniyor.

Hedef sorunsuz bir kış

Ani yağışlara bağlı sel ve su baskınlarının özellikle son zamanlarda ülke genelinde sıkça gündeme geldiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hatta can kayıpları ve büyük çaplı maddi hasarların ortaya çıktığı olayların bile yaşandığına dikkat çekti. Bursa’da bu tür olayların yaşanmaması adına altyapıya sürekli yatırım yaptıklarını ve önlemler aldıklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Nilüfer Çayı’nın Panayır Mahallesi’nden geçen bölümünde de geniş bir temizlik çalışması yapıyoruz. BUSKİ ve DSİ 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, dere tabanında ve yanlarında yer alan ot, çöp ve katı atıklar, temizleniyor. Dere temizlikleri ile derelerin akışının sağlıklı işleyişini ve yağış dönemlerinde muhtemel taşkın risklerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Kış mevsiminin yaklaşması, dere temizliklerinin önemini daha da artırıyor. Yaşanan sel felaketlerinin büyük bölümü, dere taşkınlarından kaynaklanıyor. Bu nedenle derelerin ıslahına ve temizliğine büyük önem veriyoruz” diye konuştu.