Derenin taşmasıyla su basan sokak havadan görüntülendi

Küçükçekmece’de taşan dereyle birlikte sel sularının bastığı sokakta bulunan evlerin bodrum katlarını su bastı. Bir evin duvarı kılırken, alt katta oturanlar vatandaşlar komşularına sığındı. Havadan çekilen görüntülerde afetin boyutu gözler önüne serilirken, Esma Üncü, “Oğluma nişan yapacaktım. Pazar günü nişan bohçası götürecektim. Bütün aldıklarımı borçla aldım. Bütün eşyalarımız gitti” diye konuşurken, Nezaket Söylemez ise," Felaketi sanki kıyamet kopmuş gibiydi” dedi.

Dün akşam saatlerinde yoğun yağışın ardından Küçükçekmece İkitelli Sakarya Sokak’ta bulunan derenin taşması sonucu bir çok ev ve araçta maddi zararlar oluştu. Bir çok araç sel suların şiddetiyle sürüklendi. Bir çok vatandaş bodrum katında bulunana evi su basarken, dere yatağının hemen dibinde bulunan bir evin duvarları yıkıldı. İçerisinde bulunan vatandaşlar komşularına sığındı. İtfaiye ekipleri sel suların bulunduğu yerlerde su tahliye çalışmalarını devam ettiriyor. Rıza Üncü isimli vatandaş misafirleri ile beraber evde otururken, aniden sel sularının bastığını fark etti. Kameraya yansıyan görüntülerde, mobilyalar çamura bulandı. Adamlar kendi imkanlarıyla evden çıkarken evi tamamen su bastı. Havadan çekilen görüntülerde afetin boyutu gözler önüne serildi. Bir ev tamamen kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tutanak tutuyor.

Felaketin 10 dakika içinde olduğunu belirten, Rıza Üncü, “Sel sularında ben komşuya gitmiştim. Oradan eve geldim. 10 dakika içinde oldu ne olduysa. Su dereden buraya geldi. Çay içiyordum misafirim vardı. Benim çocuk dışarı çıktı ki su geliyor. O zaman komple çıktık biz” dedi.

Borçla düzdüğü oğlunun nişan bohçasın da gittiğini söyleyen Esma Üncü, “Oğluma nişan yapacaktım. Pazar günü nişan bohçası götürecektim. Bütün aldıklarımı borçla aldım. Bütün eşyalarımız gitti” diye konuştu.

Nezaket Söylemez de, “Bodrumlar zarar gördü. Oradaki kullanmadığımız eşyalar zarar gördü. Komşularımız zarar gördü. Felaketti sanki kıyamet kopmuş gibiydi. Çok zarar vardı” ifadelerini kullandı.

Ölümden kurtulduklarını ifade eden Mehmet Çelik, “ Ölümden kurtulduk. Bir anda geldi. Kendi canımızı kurtaralım da mal gidiyorsa gitsin dedik. Çocuklarımın motorları gitti. İçeride ev eşyalarının hepsi gitti.”

Yaşanan korkunç tabloyu anlatan Cellat Öztürk, “Biz yemek yiyorduk. Birden yağmur yağdı. Binalara su akmaya başladı. Dışarı çıktık giderleri açmak için. Dere taştı. İki tane araç dereye kaydı. Köprünün altı kapandı. Bağırdık çıkın dışarı diye” dedi.