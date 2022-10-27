Dereye düşen yavru kediyi kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu

Olay, sabah saatlerinde Silivri Sanatkarlar caddesi üzerinde meydana geldi. Boğluca deresine düşen yavru kediyi gören vatandaşlar kurtarmak için adeta seferber oldu. Boğulmak üzere olan yavru kedi kurtarılarak veteriner kontrolüne götürüldü. Tüm kurtarma çalışmaları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.