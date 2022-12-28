Dereyi kirleten firma faaliyetten men edildi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Kilez Deresi’ni kirlettiği tespit edilen Crown Bevcan Türkiye firmasına 1 milyon 470 bin TL’lik cezai işlem uygulanmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nde ise firma hakkında faaliyetten men kararı verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, 2022 yılının son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, geçtiğimiz 25 Kasım Pazar günü Kilez Deresi’nin kirletilmesi ve ilgili firma hakkında alınacak kararlar görüşüldü. Encümende alınan kararla Crown Bevcan Türkiye firmasına faaliyetten men cezası verildi. Firmaya yapılacak tebligatın ardından zabıta ekipleri firmayı mühürleyecek ve faaliyetten men edecek.

Ne olmuştu

25 Aralık Pazar günü Kilez Deresi’nin rengi beyaza bürünmüş, Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İSU Genel Müdürlüğü ve AFAD ekipleri ile birlikte incelemeler yapılmıştı. Kirliliğin Kilez Deresi’nin Çuhane Deresi koluna dökülen bir yağmur suyu kanalından geldiğini tespit eden ekipler, Crown Bevcan Türkiye ünvanlı işletmede inceleme başlattı. Yapılan incelemede firma tarafından kullanılan malzemenin beyaz renkli bir sıvı olduğu ve bu malzemenin işletmenin yağmur suyu hatlarında da bulunduğu görüldü.

Tutanak tanzim edildi

İşletmenin kendisi tarafından döşenmiş olan söz konusu yağmur suyu kanalından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından numuneler alınarak, tutanak tanzim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, firmaya 1 milyon 470 bin 960 TL idari yaptırım kararı uyguladı ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunda bulundu. GSM inceleme kurulunun 27 Aralık Salı günü gerçekleştirilen toplantısında çevre kirliliğine sebebiyet veren firma hakkında gerekli çevresel tedbirler alınıncaya ve tedbirlerin alındığına dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden uygunluk görüşü alınıncaya kadar faaliyetten men kararı alınabilmesi için dosyayı Büyükşehir Encümeni’ne sevk etti.