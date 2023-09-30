Derin Toparlak'a coşkulu karşılama

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Derin Toparlak, İstanbul'da coşkuyla karşılandı.

Derin Toparlak'a coşkulu karşılama
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli yüzücü Derin Toparlak, İstanbul’da coşkuyla karşılandı.

Başkent Belgrad’da gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, 5000 metre açık su yarışında altın madalyanın sahibi olmuştu. Milli yüzücü, iki hafta önce Yunanistan’ta düzenlenen 3. Akdeniz Plaj Oyunları’nda da 200 metre paletli yüzme yarışında da şampiyon olmuştu. Şampiyon sporcuya İstanbul’a gelişinde coşkulu karşılama yapıldı. Kulüp yetkilileri ve sevenleri Toparlak’ı havalananında yalnız bırakmadı.