Derince Belediyesi'nin bütçesi 450 milyon TL

Derince Belediyesi’nin ekim ayı meclis toplantısında 2023 Mali Yılı Gelir Bütçe 450 milyon TL olarak belirlendi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün başkanlığında gerçekleştirilen ekim ayı ikinci olağan meclis toplantısında iki madde yer aldı. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen 2023 Mali Yılı Performans Programı meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla kabul edildi. Bu maddenin karara bağlanmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenen 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 450 milyon olarak belirlendiği rapor da meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Performans programı ve bütçe üzerine karşılıklı görüşlerin belirtildiği belediye meclisinin bir sonraki toplantı tarihi ise 1 Kasım Salı günü olarak belirlendi.