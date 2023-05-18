Derince'de 19 Mayıs coşkusu erken başladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programları çerçevesinde Derince genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Yurt genelinde olduğu gibi Derince’de de düzenlenen programlarla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor. Derince’de farklı noktalarda gerçekleşen etkinliklerle kutlanan 19 Mayıs programlarının adreslerinden biri de Fatih Sultan Mahallesi’nde yer alan Derince Gençlik Merkezi oldu. Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel ve Derince Gençlik Merkezi Müdürü Sevgi Lordoğlu’nun katılımıyla düzenlenen programda Gençlik Haftası temalı resim sergisi gezildi. 19 Mayıs etkinlikleri Derince Şehitliği’nde gerçekleşen şehitlik ziyaretleri, ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okunmasının ardından noktalandı.