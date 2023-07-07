Derince'de 3 kaçak yapı yıkıldı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde 3 kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı.
Derince’de Çavuşlu Mahallesi sınırlarında bulunan ve Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen 2 kaçak yapı ve Geredeli Mahallesi sınırlarında bulunan bir kaçak yapının yıkımları, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirildi. Derince Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçe genelinde kaçak yapılaşmayla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.