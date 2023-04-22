Derince'de bayramlaşmaya yoğun ilgi

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Derince’de düzenlenen bayramlaşma törenine katılım yoğun olurken, Kent Bayramlaşması protokol ve vatandaşları bir araya getirdi.

Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi’nin Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği Geleneksel Kent Bayramlaşması bu yıl Derince Kent Meydanı’nda yapıldı. İlçe protokolü ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma programı coşku içerisinde geçerken, Kent Bayramlaşması birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu. Bayramlaşma törenine katılmak için Kent Meydanı’na gelen vatandaşlarla tek tek sohbet edip, bayramlarını kutlayan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Ramazan Bayramı’mızın başta milletimiz olmak üzere İslam alemine ve insanlığa sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyor, birlik ve beraberlik duygularımızın pekişmesi temennisiyle bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.