Derince'de cadde ve sokaklar temizleniyor

Derince Belediyesi ekipleri ilçede gerçekleştirdikleri rutin çalışmalarla hem cadde ve sokakları temizliyor hem de parkları ve yeşil alanları temiz bir görünüme kavuşturuyor.

Derince Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelindeki parklar ve yeşil alanlarda düzenli olarak bakım işlemlerini gerçekleştiren belediye ekipleri belirlenen program doğrultusunda her gün farklı bölgelerde görev yapıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak ilçe genelindeki yeşil alanların ve bitkilerin bakımları, parklardaki ot biçme çalışmaları ve peyzaj düzenlemeleri ile Fatih Sultan Mahallesi’nde yeni park zemin çalışmasını tamamladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de belirlenen program dahilinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Temizlik ekipleri kaldırımlarda, cadde ve sokaklarda ilk etapta küreme ve ot biçme çalışmaları gerçekleştirirken daha sonra süpürme yaparak çevreyi tertemiz bir görünüme kavuşturuyor.