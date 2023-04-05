Derince'de depremzedeler iftarda bir araya geldi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde depremzedeler iftar yemeğinde bir araya geldi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Birlik, beraberlik ruhuyla yaralarımızı saracağımıza ve Allah’ın izniyle bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağımıza inanıyorum” dedi.

Derince Belediyesi ve Derince Kaymakamlığı’nın düzenlediği iftar programı ilçede ikamet eden depremzede vatandaşları bir araya getirdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve kaymakamlık daire müdürleri de iftar programına katıldı. İftar öncesi programa katılanlarla tek tek sohbet ederek depremzede vatandaşlara hoş geldiniz diyen Başkan Aygün, “6 Şubat tarihinde yaşadığımız depremlerin acısı hale yüreğimizde. 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremlerde ne yazık ki 50 binin üzerinde canımızı kaybettik. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının ne kadar güçlü olduğunu son deprem felaketinde bir kez daha gördük. Birlik, beraberlik ruhuyla yaralarımızı saracağımıza ve Allah’ın izniyle bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağımıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum” dedi.