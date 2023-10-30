Derince'de glutensiz karabuğday ekimi yaygınlaşıyor

Derince’de başlatılan Glutensiz Karabuğday Ekimi Projesinde ilk hasat yapıldı. Projeyle çölyak hastalarının glutensiz ekmek ihtiyacını karşılanması ve çiftçilerin ise karabuğday ile tanışması hedefleniyor.

Derince Belediyesi’nin Glutensiz Karabuğday Ekimi Projesi çerçevesinde ağustos ayında ilk tohumlar toprakla buluşmuştu. Çavuşlu ve Kaşıkçı köylerindeki yaklaşık 10 dönümlük alana ekilen glutensiz karabuğdayın ilk hasadı yapıldı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Akınerdem, Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Görevlisi Dr. Ahmet Güneş ve Bulvar Gıda Genel Müdürü Kemal Akdağ da yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Heyet sonrasında İshakçılar Kültür Merkezi’nde meclis üyeleri ve muhtarların da yer aldığı toplantıda bölge sakinleri ve çiftçilerle bir araya gelerek, projenin detaylarını paylaştı. Projeyle çölyak hastalarının glutensiz ekmek ihtiyacını karşılanması ve çiftçilerin ise karabuğday ile tanışması hedefleniyor.

Öte yandan, İshakçılar’a Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’ni kazandıran Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bölgeyi adeta tarım üssü haline getirdi. 2 bin 100 metrekare kapalı alan ve 5 bin 850 metrekare açık alandan oluşan tesisler, bünyesinde Mısır Kurutma Ünitesi, Süt Pastörizasyon Ünitesi, Yem Karma Ünitesi ve Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Ünitesi’ni barındırıyor.