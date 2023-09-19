Derince'de halk oyunları rüzgarı

Derince'de düzenlenecek 'Biz Anadoluyuz' etkinlikleri çerçevesinde katılımcılar halk oyunları eşliğinde unutulmaz bir gece yaşayacak.

Derince'de halk oyunları rüzgarı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Derince’de düzenlenecek “Biz Anadoluyuz” etkinlikleri çerçevesinde katılımcılar halk oyunları eşliğinde unutulmaz bir gece yaşayacak.

Derince Belediyesi ve Derincespor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen “Biz Anadoluyuz” etkinlikleri 20 Eylül Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak. Harikalar Sahili’ndeki Derince Gösteri Merkezinde gerçekleşecek program renkli anlara sahne olacak. Anadolu’nun tüm renklerinin sahneleneceği etkinlikte katılımcılara halk oyunları ziyafeti sunulacak. Ayrıca organizasyonun ücretsiz olduğu kaydedildi.

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