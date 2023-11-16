Derince'de hummalı temizlik

Derince’de Yavuz Sultan, İbni Sina ve Sırrıpaşa mahallelerinde temizlik çalışmaları yürütüldü.

Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Yavuz Sultan, İbni Sina ve Sırrıpaşa mahallelerinde cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı. Ekipler ilk etapta kaldırımlarda ve yol kenarlarında ot küreme işlemi gerçekleştirdi. Daha sonra sırasıyla süpürme ve mıntıka temizliği yapan belediye ekipleri, ayrıca boş arazilerin de temiz kalması için mesai harcıyor. Bu çalışmaların yanında temizlik çalışanları yol yıkama, çöp konteynerlerinin bakım, onarım ve dezenfekte işlemlerini de gerçekleştirmeyi sürdürüyor.