Derince'de Kadın Emeği Çarşısı açıldı

DERMEK kursiyerlerinin hazırladığı el emeği, göz nuru eserlerin yer aldığı Kadın Emeği Çarşısı açıldı. Birbirinden güzel eserlerin yer aldığı çarşıda ürünlerini satacak olan kursiyerler el emeklerini kazanca dönüştürecek.

Derince Belediyesi’nin İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte kurslar açarak binlerce kişiye eğitim imkanı sağladığı DER-MEK bünyesinde hazırlanan el emeği, göz nuru eserlerin satışı için hazırlanan Kadın Emeği Çarşısı’nın açılışı gerçekleştirildi. Derince Kent Meydanı’nda yer alan Kadın Emeği Çarşısı’nın açılışı protokol ve vatandaşları bir araya getirdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, MHP Kocaeli Milletvekili Adayı Yudum Kaşıkçı, BBP Kocaeli Milletvekili Adayı Samet Çetin, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, meclis üyeleri, muhtarlar, DER-MEK kursiyerleri ve vatandaşlar katıldı.

Kadın Emeği Çarşısı’nın açılışında konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Birbirinden güzel el emeği, göz nuru eserleri hazırlayan kursiyerlerimizi ve usta öğreticilerimizi tebrik ediyorum. Kursiyerlerimiz DER-MEK çatısı altında yaptıkları çalışmalarla hem kendilerini geliştiriyor hem de aile bütçesine katkı sunuyor. Biz de açtığımız Kadın Emeği Çarşısı ile onların bu emeklerini kazanca dönüştürmelerine imkan sağlıyoruz" dedi.