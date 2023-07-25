Derince'de kaldırım düzenlemeleri yapılıyor

Derince Belediyesi ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken Kahramanlar ve Çenedere caddelerinde kaldırım düzenlemeleri gerçekleştiriyor.

Derince'de kaldırım düzenlemeleri yapılıyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Derince Belediyesi ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken Kahramanlar ve Çenedere caddelerinde kaldırım düzenlemeleri gerçekleştiriyor.

İlçe genelinde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Derince Belediyesi ekipleri ihtiyaç duyulan noktalarda düzenlemeler yapmaya devam ediyor. İhtiyaç halinde altyapı ve üstyapı çalışmaları yapan Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kez kaldırım düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Dumlupınar Mahallesi Kahramanlar Caddesi’ndeki kaldırımları yenileyen ekipler Sırrıpaşa Mahallesi Çenedere Caddesi üzerindeki kaldırımlarda da son düzenlemeleri yapıyor.