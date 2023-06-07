Derince'de kursiyerlerin el emeği ürünleri görücüye çıktı

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları’nda (DER-MEK) eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan sergi ziyarete açıldı.

Derince Belediyesi’nin İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte kent genelinde kurslar açarak binlerce kişiye eğitim imkanı sağladığı DER-MEK’te yıl sonu sergisi düzenlendi. Bu yıl 20 ayrı branşta 168 kursta eğitim gören 2 bin 25 kursiyerin el emeği, göz nuru eserleri için Yenikent Kültür Merkezi’nde program gerçekleştirildi.

Kursiyerleri ve usta öğreticileri tebrik eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Derince Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile düzenlediğimiz sergimizde kurslarımızda hazırlanan el emeği, göz nuru eserleri bugün hep birlikte göreceğiz. Derince Belediyesi olarak DER-MEK çatısı altında açtığımız kurslarla sizlerin yanında olmaya devam ettik. DER-MEK bünyesinde bu yıl 5 ayrı kurs merkezinde 20 ayrı branşta 168 kurs açtık. Yıl içerisinde 2 bin 25 kursiyerimize eğitim verdik. Kurslarımızda sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm kursiyerlerimizi ve usta öğreticilerimizi kutluyorum. Bizler her zaman sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Programa Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, İlçe Halk Eğitim Müdürü Abdulkadir Yardımcı, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.