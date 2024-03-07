Derince'de minikler Ramazan şenliğinde eğlendi

Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğünün düzenlediği Ramazan şenliğinde çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Derince’de 4-6 yaş grubu arasındaki çocuklara yönelik Ramazan ayı öncesi anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğünün birlikte organize ettiği program, Yenikent Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Ramazan şenliğine Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de katıldı. Öğrencilerin Ramazan ayının anlam ve önemini en güzel şekilde yaşadığını söyleyen Zeki Aygün, "Kıymetli evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve hocalarımızı tebrik ediyorum" dedi.