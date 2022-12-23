Derince'de Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

Derince’de Sarıkamış Harekatı’nın 108. yılı dolayısıyla anma yürüyüşü yapıldı. Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde yürüyen vatandaşlar, Sarıkamış şehitlerini andı.

Derince Belediyesi ve Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği iş birliği ile Sarıkamış Şehitleri Anma Programı gerçekleştirildi. Dün akşam saatlerinde protokol ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda, ilk olarak dernek binasından, etkinliğin yapılacağı Yenikent Kültür Merkezi’ne kadar anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Türk bayrakları ve meşaleler ile gerçekleşen yürüyüşte şehitler anıldı. Yürüyüşün ardından Yenikent Kültür Merkezi’nde program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Cemal Atagün, Cengiz Çalışkan, Tacettin Bildik ve Osman Nuri Koçak şiir dinletisinde bulunurken, Maksut Feryadi ve Erol Ergani de Sarıkamış Ağıtlarını seslendirdi.

Programda konuşan Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği Başkanı Burhanettin Özçelik, "Ölümün beyaz haline bürünen ecdadı anma gecemizde bizlerle birlikte olan tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. O ecdada layık bir toplum olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz" dedi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise "Sarıkamış Şehitleri Anma Programımız vesilesiyle vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" diye konuştu.