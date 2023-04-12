Derince'de satranç heyecanı yaşanacak

Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Bir Hamle Önde 2. Geleneksel Satranç Turnuvası’nda kayıt süreci başlıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin geniş katılımıyla gerçekleşecek organizasyon ile ilçede adeta satranç coşkusu yaşanacak.

Derince Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte düzenleyeceği Bir Hamle Önde 2. Geleneksel Satranç Turnuvası 6 ayrı kategoride gerçekleşecek. Derince’deki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımlarıyla düzenlenecek olan satranç şöleni için geri sayım sürüyor. Başvuruların online olarak alınacağı yarışmalara müracaatlar 17 Nisan Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla başlayacak. 3 hafta boyunca devam edecek olan kayıt süreci, 4 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de sona erecek. Yoğun katılıma ve heyecana sahne olması beklenen Bir Hamle Önde Derince Belediyesi 2. Geleneksel Satranç Turnuvası, 6-7 Mayıs tarihlerinde Derince Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak müsabakaların ardından düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.