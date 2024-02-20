Derince'de tekvando şöleni

Derincespor Kulübü’nde tekvando eğitimlerine katılan sporcular için düzenlenen kuşak sınavında 424 sporcu bir üst kuşağa terfi etti.

5 ayrı merkezde devam eden çalışmalarda yer alan 184’ü kız, 240’ı erkek toplam 424 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Derincespor tekvando kuşak sınavı heyecanı Derince Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Kuşaklarını takdim ettiğimiz kıymetli evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum" dedi.

Derincespor Kulübü tekvando kuşak sınavını Zeki Aygün’ün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediyesi Meclis Üyesi Kurtuluş Aytekin, Derincespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri ve sporseverler ilgiyle takip etti.