Derince'de voleybol şenliği başladı

Derince Belediyesi'nin düzenlediği Minik Eller Voleybol Şenliği'nde 5 takım 5 hafta boyunca kıyasıya mücadele edecek.

Derince'de voleybol şenliği başladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Derince Belediyesi’nin düzenlediği Minik Eller Voleybol Şenliği’nde 5 takım 5 hafta boyunca kıyasıya mücadele edecek.

Sportif etkinliklerle adından söz ettiren Derince’de bu kez voleybol turnuvası start aldı. Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Minik Eller Voleybol Şenliği’nde 5 takım mücadele ediyor. Körfez G.B., Uluğbey, Derincespor, Yahya Kaptan ve Yenikentspor’un A ve B takımlarının yer aldığı turnuva Derince Kapalı Spor Salonu’nda başladı. Açılış müsabakalarını Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün de takip ettiği turnuvada maçlar 15’er dakikalık 2 set üzerinden oynanıyor. A takımlarının 2011 ve daha küçük, B takımlarının ise 2012 ve daha küçük sporculardan oluştuğu turnuvada heyecan beş hafta boyunca devam edecek.