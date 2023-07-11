Derince'de yüzme bilmeyen kalmayacak

Derince Belediyesi’nin 7-14 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlediği "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi geniş katılımla iki ayrı noktada devam ediyor.

Geçtiğimiz iki yıllık süre içerisinde 7 bin 367 öğrencinin yüzme eğitimlerine katıldığı proje, yaz dönemi boyunca çocuklara hizmet verecek. Fatih Sultan Mahallesi’nde yer alan Bahattin Çelik Spor Kompleksi ve Yenikent Mahallesi’nde bulunan Şehit Er Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yüzme kurslarına katılım oldukça yoğun.

Yüzme eğitimlerine katılan çocukları ve aileleri ziyaret eden Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Yavrularımız için ilçemizde spora yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin farklı noktalarında gençlik merkezleri ve spor alanları oluşturduk. Ayrıca çocuklarımıza spor yapma imkanı sunmak için 4 ayrı merkezde açtığımız 21 branş ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu spor dallarına 18 bin sporcumuz katılım sağladı. Ayrıca 7-14 yaş arası çocuklarımız için iki ayrı noktada yüzme havuzu oluşturduk. Sizlerin bu çalışmamıza gösterdiğiniz ilgi bizleri çok mutlu ediyor" dedi.