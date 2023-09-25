Derince'deki kongre merkezi belediye binasına dönüşecek

Derince’de yapımına başlanan ancak tamamlanamayan kültür sanat ve kongre merkezinin belediye binasına dönüştürülmesi için ihale düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince’de Anadolu Kültür Sanat ve Kongre Merkezi olarak yapımına başlanan fakat bitirilemeyen yapının belediye hizmet binasına dönüştürülmesi için çalışmalara başladı. Bu çerçevede atıl vaziyette kalan inşaatın belediye hizmet binasına dönüştürülmesi için ikmal ihalesi gerçekleştirildi. Elektronik olarak düzenlenen ihaleye 2 firma teklif verdi. Düzenlenen ihalede en düşük teklif 174 milyon 890 bin TL olurken en yüksek teklif 216 milyon 371 bin 320 TL oldu.

Derince Belediyesi tarafından kültür merkezi olarak yapımına başlanan binanın, belediye hizmet binasına dönüştürülmesi kararının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaların devam etmesi için 10 bin 800 metrekare alanın ikmal ihalesi gerçekleştirildi. İhaleye katılan firmalar tarafından verilen teklifler komisyon tarafından değerlendirmeye alındı. İhaleyi kazanan yüklenici firma kabası büyük ölçüde tamamlanan alanda ince işçilik çalışmalarını yapacak. Yapı içerisinde; Derince Belediye Hizmet Binası, başkanlık, belediyeye ait idari birimler, 217 kişi kapasiteli meclis salonu ve arşiv alanları olacak. Çalışmalar 400 takvim gününde tamamlanacak.