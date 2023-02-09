Derince'den deprem bölgelerine 58 tır gönderildi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrası seferber olan Derince Belediyesi, vatandaşların da yardımıyla afet bölgelerine toplamda 58 yardım tırı gönderdi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve beraberindeki 36 kişilik ekip, iş makineleri ve aşevi birimiyle dün Hatay’daki depremzedelere yardımcı olmak üzere ilçeden yola çıkmıştı. Aynı zamanda yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için çalışmalar da sürüyor. Afetin ardından geçen 4 günlük süreç içerisinde Derince’den afet bölgelerine toplamda 58 yardım tırı gönderildi. Giyim, temel gıda malzemeleri, çocuk ve hasta bezleri, hijyen malzemeleri, botlar, ısıtıcılar, atkı, bere ve eldivenlerin yer aldığı tırlar depremzedelere ulaştırıldı. Çenesuyu fabrikası da gece gündüz demeden depremzedelere su ulaştırmak için çalışıyor. Fabrikadan deprem bölgelerine tırlarla su gönderilmeye devam ediyor.