Derince'den deprem bölgesine 4 tır dolusu yardım

Derince Belediyesi’nin depremzedeler için başlattığı kampanya ile toplanan 4 tır dolusu yardım malzemesi afet bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin ardından harekete geçen Derince Belediyesi, yardım kampanyası başlattı. 70 bin 490 Çenesuyu, 5 bin battaniye, çocuklar ve yetişkinler için bin 100 eşofman takımının yüklendiği 4 tır, iki iş makinesi ve 4 personel deprem bölgesine gönderildi.

Yardım kampanyasının yürütüldüğü Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde ekiplerden bilgi alan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Depremde yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Rabbim yakınlarına sabır versin. İlçe halkımıza yardımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Derinceliler deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için tek yürek olarak yardımları oraya ulaştırma noktasında tüm gayretiyle çalışıyor. Allah hepsinden razı olsun" dedi.