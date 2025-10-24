Derince esnafından Gazze'ye anlamlı destek

Kocaeli’nin Derince ilçesinde esnaflar, bir günlük kazançlarını Gazze’ye bağışlayarak anlamlı dayanışma örneği sergiledi. Kampanyaya ilçe genelindeki esnaf odaları ve vatandaşlar büyük destek verdi.

Derince esnafı, anlamlı bir kampanyaya imza attı. İlçedeki esnaf odaları, bir günlük gelirlerini Gazze’ye bağışlama kararı aldı. Yardım çadırında düzenlenen programda; Derince Esnaf Odası Başkanı Bekir Sargın, Bakkallar Odası Başkanı Osman Koçyiğit, Otobüs İşletmeleri Başkanı Burhan Soydaş, Şoförler Odası Başkanı Yaşar Tuncer, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli ve çok sayıda esnaf ve vatandaş hazır bulundu.

Derince Esnaf Odası Başkanı Bekir Sargın da konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli ise İsrail’in zulmüne karşı dünyanın her yerinde yükselen tepkilere değinerek, "İsrail’in Gazze’de yaptığı zulüm artık tüm insanlığın vicdanında büyük bir yaraya dönüşmüştür. İtalya’dan Amerika’ya kadar herkes sesini yükseltiyor. Bizim katkımız küçük olabilir ama anlamı çok büyüktür. Bu anlamlı dayanışmayı gösteren Derince esnafına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplanan bağışların bu akşam itibarıyla Gazze’ye gönderileceği belirtildi.