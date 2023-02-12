Derince Hatay'da tek yürek oldu

Derince Belediyesi ekipleri merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan yüzyılın felaketinde yaraları sarmak için Hatay’ın Defne ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından adeta seferberlik başlatan Derince Belediyesi, yardım malzemelerini bölgeye intikal ettiriliyor. Derincelilerin tek yürek olduğu süreçte giyimden temel gıda malzemelerine, çocuk ve hasta bezlerinden ısıtıcılara kadar tüm ihtiyaç duyulan konularda yardım malzemeleri deprem bölgesine ulaştırılmaya devam ediyor. Bunun yanında Çenesuyu Fabrikası da gece gündüz demeden çalışarak, deprem bölgesine tırlarla su göndermeye devam ediyor. Derince Belediyesi de 36 kişilik yardım ekibi ve iş makineleriyle birlikte deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Derince Belediyesi ekipleri Hatay’ın Defne ilçesinde Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde arama kurtarma faaliyetlerinden, insani yardım unsurlarına kadar ihtiyaç duyulan pek çok alanda görev yapıyor. Defne’de görevlendirilen Zeki Aygün, "Devletimiz deprem anından itibaren tüm imkanlarıyla milletimizin yanında ve hizmetinde. Bizler de Derince Belediyesi ailesi olarak Hatay Defne’de çalışmalarımızı 7/24 esaslı olarak sürdürüyoruz. Görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza minnettarız. Yaralarımızı hep birlikte saracak, bu zor günleri birlikte atlatacağız" dedi.