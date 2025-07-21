Derince Kütüphanesi kapasite artışına gitti

Derince Kütüphanesi, gördüğü yoğun ilgi üzerine kapasitesini artırdı. Yapılan düzenlemeyle kütüphanenin 150 olan oturma alanı, 180 kişiye çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki kütüphaneler, özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler, araştırmacılar ve kitap tutkunları tarafından sıkça kullanılıyor. Artan kullanıcı talebini karşılamak amacıyla Derince Kütüphanesi’nde yapılan iyileştirme çalışmalarıyla, şehre daha fazla okuma ve öğrenme alanı sunulması hedefleniyor.

Bu kapsamda Derince Kütüphanesi, gördüğü yoğun ilgi üzerine kapasitesini artırdı. Yapılan düzenlemeyle kütüphanenin 150 olan oturma alanı, 180 kişiye çıkarıldı.

Derince Millet Bahçesi içerisinde yaklaşık 600 metrekare alan üzerinde yer alan Derince Kütüphanesi, basılı ve elektronik kütüphane koleksiyonunu okurların hizmetine sunuyor. Akıllı kütüphanede 8 bin kitap yer alıyor. Bunun yanı sıra kütüphanede 9 bilgisayar, 28 bin e-kitap aboneliği, tümleşik kütüphane otomasyonu entegrasyonu, kiosk sistemi ile aynı anda 180 kişinin yararlanabildiği okuma alanı bulunuyor.