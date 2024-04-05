Derince Kütüphanesi'nde gençlerle söyleşiler başladı

Geçtiğimiz ayda Derince'de hizmete alınan 8 bin kitaplık akıllı kütüphanede gençlerle söyleşiler başladı.

Derince Kütüphanesi'nde gençlerle söyleşiler başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Geçtiğimiz ayda Derince’de hizmete alınan 8 bin kitaplık akıllı kütüphanede gençlerle söyleşiler başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Derince Kütüphanesi’nde ilk söyleşi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz ay açılan kütüphanenin ilk konuğu olan yazar Yusuf Asal, öğrencilerle bir araya geldi. "Dijital Dünyada Kitap" konulu söyleşisinde dijitalleşme üzerinde duran Asal, Z kuşağı olarak adlandırılan neslin hem çok avantajlı hem de dezavantajlı olduğunu ifade etti. Söyleşi boyunca Asal’ı dikkatle dinleyen öğrenciler daha sonra yazara soru yönelterek meraklarını giderdi.

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Akıllı kütüphane sistemine sahip olan kütüphanede, basılı ve elektronik kütüphane koleksiyonu yer alıyor. Akıllı kütüphanede 8 bin kitap yer alıyor. Bunun yanı sıra kütüphanede 9 bilgisayar, 28 bin e-kitap aboneliği, tümleşik kütüphane otomasyonu entegrasyonu, kiosk sistemi ile aynı anda 187 kişinin yararlanabildiği okuma alanı bulunuyor.