Derince Millet Kıraathanesine kütüphane kurulumu yapılacak

Derince Millet Kıraathanesinde yapılacak kütüphanenin kurulum malzemesi için düzenlenen ihaleye 2 firma teklif verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Millet Bahçesi’nde yer alacak Derince Millet Kıraathanesi’nin mobilyalar ile kurulumunun sağlanması için ihale düzenledi. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası ihale salonunda düzenlenen elektronik ihaleye 2 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 5 milyon 294 bin 820 TL, en yüksek teklif ise 5 milyon 627 bin 170 TL oldu.

70 bin metrekare alan üzerinde oluşturulan Derince Millet Kıraathanesine kütüphane kurulumu için Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından ihale düzenlendi. Kütüphanenin kurulum ihalesini kazanan firmanın yapacağı çalışmalarda, akıllı kütüphane sistemi yazılımı, 9 bilgisayar terminali, yazıcı, kütüphanecilik teknik işlemleri (katalog sınıflandırma), 28 bin e-kitap aboneliği ve tümleşik kütüphane otomasyonu entegrasyonu, katalog tarama, kiosk sistemi, 200 kitap raf desteği, 21 kitaplık, 21 çalışma masası, 12 masa, 34 seperatör, banko, servis bankosu, 9 dolap, 4 çekmece, 152 sandalye, 60 metal dikme, 2 peyzaj ve çoklu ortam materyalleri, kütüphanecilik işlemleri gerçekleştirilmesi ve yayınların raflara sınıflama numarasına göre dizilimi işlemleri gerçekleştirecek.