Derince'nin yeni hizmet binasında çalışmalar sürüyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, çelik ara kat ve duvar imalat çalışmalarının devam ettiği yeni belediye hizmet binasındaki çalışmaları inceledi.

Derince Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yapılan yeni düzenlemelerle önceki dönem yarım kalan 1071 Kültür Merkezi, revize edilerek yeni belediye hizmet binasına dönüştürülüyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Mamat ve yetkililer ile birlikte çelik ara kat, duvar imalat çalışmalarının devam ettiği yeni hizmet binasını ziyaret ederek, projenin son durumu ile ilgili bilgi aldı. Sırrıpaşa Mahallesi Bahar Caddesi’nde yapılan yeni düzenlemelerin ardından 12 bin 50 metrekare inşaat alanına sahip 5 katlı belediye hizmet binası tamamlanarak ilçe halkının kullanımına sunulacak.