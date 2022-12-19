Derince Sağlıklı Yaşam Parkı şekilleniyor

Derince ilçesinde bulunan Sağlıklı Yaşam Parkı’nda çalışmalar devam ediyor. Duyusal terapi alanları, fitness alanı, çocuk macera parkı, bilişsel zekayı destekleyen duyusal oyun sahası ve pek çok ilgi çeken alanların yapılacağı parkın, vatandaşların gözde mekanları arasında yer alması planlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 45 dönümlük alanda yapılan Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’nda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Sağlıklı Yaşam Parkı’na ulaşımın sağlanacağı bin 200 metre uzunlukta 3 yol yapılıyor. Çavdar Caddesi ile Medya Caddesi’ne bağlanan kısımda 2 yeni imar yolu açılırken, mevcutta bulunan Medya Caddesi’nin de 8 metre olan genişliği 20 metreye çıkarıldı. Sağlıklı Yaşam Parkı içerisinde 14 bin metrekarelik açık otopark ve yol üzerinde de paralel parklanmalar yapılacak. Proje çerçevesinde park çevre duvarlarının yüzde 80’i tamamlandı. Tenis sahası ve basket sahasının çelik imalatları yapılırken etrafının tel örgüleri çekildi. Tenis ve basket sahasının çizgileri çizildikten sonra imalat tamamlanacak. Futbol sahasının ise çelik imalatları yapılırken suni çim halısı serildi. Yaklaşık 350 büyük ağaç dikimi yapıldı. Yağmur suyu ve atık su altyapı imalatları yapılırken, elektrik direklerinin montajına başlandı. Sulama sistemi ve elektrik altyapı imalatları yüzde 80 oranında tamamlandı.

1100 metrekare çocuk oyun alanı, 550 metrekare fitnes alanları ve duyusal alanların betonları atıldı, çevre sınırlarına metal ayraç imalatı yapıldı. Proje içerisinde yer alan skate park alanı modüllerin montajına başlandı. Parkı çevreleyen bisiklet yolu imalatına başlandı ve yaklaşık 500 metrelik imalat yapıldı. Sert zemin imalatları yapılan alanlarda engelli yürüyüş için kılavuz taşları döşendi.