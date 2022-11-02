Derince sokakları konfora kavuşuyor

Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan parke yol ve asfalt serimi çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan ihtiyaç duyulan noktalarda taş duvar imalatı yapıyor.

Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çınarlı Mahallesi’ndeki Oluk, Cansu ve Merve sokaklarında, Çenedağ Mahallesi’ndeki Dernek ve Ardahan sokaklarında, Fatih Sultan Mahallesi’ndeki Osman Gazi Sokak’ta ve İbn-i Sina Mahallesi’nde bulunan Bülent Sokak’taki ihtiyaç duyulan noktalarda taş duvar imalatı çalışmaları yaptı.

Derince Belediyesi ekipleri ilçe genelinde parke yol ve asfalt serimi çalışmalarına da devam ediyor. Bu çerçevede, Çınarlı Mahallesi’nde Hazar, Kartopu, Begonya ve Esenyel sokaklarında, Mersincik Mahallesi’ndeki Batmaz Sokak’ta, Fatih Sultan Mahallesi’ndeki Çetin, Efeler, Atakan, Akıncılar, Karakoç ve Cemre sokaklarında üstyapı düzenlemeleri gerçekleştirildi.