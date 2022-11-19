Derince'ye sağlıklı yaşam parkı yapılıyor

Derince’de kent sakinleri ve çocuklar için çalışmaların sürdüğü sağlıklı yaşam parkında duyusal terapi alanları, sokak fitness alanı, bilişsel zekayı destekleyen duyusal oyun sahası gibi bir çok alan yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince’deki eski Askeri Hastanesi alanında projelendirdiği Sağlıklı Yaşam Parkı’nda çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. 45 dönümlük alanda inşa edilen ve tamamlandığında kent sakinlerinin hoşça vakit geçirebileceği nezih bir mekan olacak parkta, imalat çalışmaları park ve bahçeler dairesi başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Parkta duyusal terapi alanları, çocuklar için sokak fitness alanı, çocuk macera parkı, bilişsel zekayı destekleyen duyusal oyun sahası ve pek çok ilgi çeken alanlar var.

Bin 100 metrekare alanda inşa edilecek çocuk oyun alanı ile 550 metrekare alanda hizmet verecek fitnes ve duyusal alanların betonlarının atıldığı projede çevre sınırlarına metal ayraç imalatı yapıldı. Yoğun tempoda devam eden çalışmalarda 180 metrekare kafeterya binasının kaba imalatını tamamlayan büyükşehir ekipleri bina içinin imalatlarına devam ediyor. Parkı çevreleyen bisiklet yolu imalatının başladığı projede, sert zemin imalatlarının yapıldığı alanlarda engelli yürüyüş yolu için kılavuz taşları döşendi. Yağmur suyu ve atık su alt yapı imalatlarını yapıp, devamında elektrik direklerinin montajına başlayan ekipler, sulama sistemi ve elektrik altyapı imalatlarını ise yüzde 70 oranında tamamladı. Parkın ağaçlandırma çalışmaları ise sürüyor.