Derince'ye yeni bir spor alanı daha

Derince Belediyesi tarafından yapılan spor alanlarının 17’ncisi Dumlupınar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Parkı’nda kullanıma açıldı.

Daha önce 16 yeni spor alanını ilçeye kazandıran Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 17’nci spor tesisini Dumlupınar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Parkı’nda kullanıma açtı. Futbol ve basketbol sahalarının yer aldığı tesisin açılışı AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, Dumlupınar Mahalle Muhtarı Hayri Çelikkol, belediye meclis üyeleri Hamza Macit ve Kurtuluş Aytekin, ilçe yöneticileri, çocuklar, veliler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Derince’de gençlere yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aygün, "Çocuklarımız ülkemizin yarınlarıdır. Onların iyi yetişebilmeleri için bizler de üstümüze düşen çalışmaları yapmayı sürdürüyoruz. İlk olarak gençlik merkezlerimizi hizmete sunmuştuk. Bu merkezlerimiz içerisinde özel ders çalışma alanlarından kütüphanelere, bilgisayar odalarından spor alanlarına kadar birçok unsur yer alıyor. Daha sonra bunlara ek 16 ayrı notada spor alanları oluşturduk. Bugün 17’nci tesisimizi yavrularımızın kullanımına sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah’ın izniyle çocuklarımıza yönelik yatırımlarımızı, gençliğe hizmet, geleceğe yatırımdır anlayışıyla ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.