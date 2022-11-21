Derince Zübeyde Hanım Parkı yenilendi

Bölge halkının ve çocukların güvenli ve sağlık bir şekilde vakit geçirmesi için yenilenen Derince Zübeyde Hanım Parkının işlemi tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yenilenmesi gereken alanlarda yeni projeleri hayata geçiriyor. Bakım çalışmalarının yanında artık kullanılamaz hale gelen parklara da el atan büyükşehir, bu alanları yeni yüzüyle vatandaşların hizmetine sunuyor. Bu çerçevede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Derince Zübeyde Hanım Parkı’nın yenileme çalışmalarını tamamladı. Çalışmalarda 6 bin 850 metrekare hazır çim serimi yapan ekipler, 35 adet kentsel donatı elemanı ve 25 adet aydınlatma direğini faaliyete aldı. Çocuk oyun grubu imalatının yapıldığı parkta 100 adet ateş dikeni ile 35 adet çalı alev bitki dikimi yapıldı. Bölge sakinlerinin hoşça vakit geçirmesi için çeşitli oturma grupları da vatandaşların kullanımı için imal edildi.