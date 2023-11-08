Derinceli kadınların merkezi: 'DER-MEK'

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kurslarından (DER-MEK) bin 336 kursiyer faydalanıyor. Farklı branşlarda açılan kurslara katılan kadınlar, el emeği göz nuru çok sayıda ürün ortaya çıkarıyor.

Derince Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilçe halkına ücretsiz kurs hizmetleri sunduğu DER-MEK, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi devam ediyor. Bu yıl 6 ayrı kurs merkezinde faaliyetlerde bulunan DER-MEK’te 22 branşta açılan 112 kurstan bin 336 kursiyer faydalanıyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ve İlçe Halk Eğitim Müdürü İsa Dede ile birlikte kurs merkezlerini ziyaret ederek, kursiyerler ve usta öğreticiler ile bir araya geldi.

DER-MEK çatısı altında hizmet veren Yenikent, Sırrıpaşa, Kusachi, Fatih, Çınarlı ve Mersincik kurs merkezlerini ziyaret eden Başkan Aygün, "Kurslarımızda sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm kursiyerlerimizi ve usta öğreticilerimizi kutluyorum. Ayrıca kurslarımızda hazırlanan el emeği, göz nuru eserleri kazanca dönüştürmeleri için Harikalar Sahili ve Kent Meydanı’nda açtığımız stantlarımızla kursiyerlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman DER-MEK ailemizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.