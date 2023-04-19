Derinceli Romanlar iftarda buluştu

Derince’de yaşayan Romanlar, Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Ramazan ayının, Çayhane etkinlikleri ve programlarla yaşandığı Derince’de bu kez Roman vatandaşlar için bir program düzenlendi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde Yenikent Kültür Merkezi’nde yapılan iftar programına Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar da katıldı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Bu akşam düzenlediğimiz iftar programında toplumsal mozaiğimizin en önemli unsurlarından olan Roman kardeşlerimizle bir aradayız. Roman kardeşlerimize iftar davetimize gösterdikleri samimi ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve gönülden ettiğimiz duaları kabul eylesin inşallah" dedi.