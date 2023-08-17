Derinceliler İznik'i gezdi

Derince Belediyesi’nin GEZ-GÖR-BİL projesine katılan vatandaşlar İznik’i gezdi.

Derince Belediyesi’nin GEZ-GÖR-BİL projesi çerçevesinde düzenlediği kültür gezileri devam ediyor. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği kültür gezilerinin son durağı İznik oldu. Gezilere katılanlar İznik bölgesindeki Ayasofya Tarihi Çini Fırınları, Nilüfer Hatun Çinili Çarşı, Çinili Camii, Kral Yolu ve Lefke Kapısı gibi merkezleri gezme imkanı buldu. Kayıt sürecinin bir yandan devam ettiği ve Derince’de ikamet eden 18 yaşından büyük vatandaşların iştirak edebildiği organizasyona katılmak isteyenler başvurularını bizzat Derince Belediyesi’ne gelerek Çözüm Masası’na yapabiliyorlar.