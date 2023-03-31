Derincespor Çim Hokeyi Takımı'ndan önemli başarı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Tarbzon’da Erkekler Salon 2. Lig Play Off karşılaşmalarında üçüncü olan Derincespor Çim Hokeyi Takımını konuk ederek tebrik etti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Trabzon’da gerçekleşen Erkekler Salon 2. Lig Play Off karşılaşmaları sonucunda üçüncü olan Derincespor Çim Hokeyi Takımı antrenör ve sporcularını konuk etti. Ziyarette Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar da hazır bulundu. 21 branşta binlerce sporcuya eğitim olanağı veren Derincespor Kulübü’nün çalışmalarını önemsediklerini belirten Başkan Aygün, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.