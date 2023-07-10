Derincespor FK, Fenerbahçe efsanesi Turhan Sofuoğlu'na emanet

TFF 2. Lig’in yeni ekibi Derincespor FK’da teknik direktörlük koltuğu Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Turhan Sofuoğlu’na emanet edildi. Tecrübeli golcü Mehmet Akyüz ile de resmi sözleşme imzalandı.

Yeni sezonda TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan ve Belediye Derincespor olan adını Derincespor FK olarak değiştiren Derince ekibi, hareketli bir gün yaşadı. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Süper Lig’in tecrübeli golcülerinden Mehmet Akyüz ile sözleşme imzalandı. Ayrıca Fenerbahçe’nin efsane futbolcuları arasında yer alan Turhan Sofuoğlu da takımın yeni direktörü oldu. Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Başkan Erdinç Şehit de katıldı.