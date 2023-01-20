Dermatoloji Uzmanı Dr. Bostancı: 'Sigarayı bırak genç kal'

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı, yaşlanma her ne kadar doğal bir süreç olsa da, bu süreci en çok sigaranın hızlandırdığını ileri sürdü.

Bilimsel verilerin kesin ve net olarak sigara içmenin deri yaşlanmasına sebep olduğunu tespit ettiğini Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı, “Güneş ışınları, sigara, alkol, hava kirliliği ve beslenme bozukluğu cilt yaşlanmasının başlıca sebeplerindendir. Sigara ve deri yaşlanması arasındaki bağlantı 150 yıldan fazla bir süreden beri incelenmektedir.

Yakın zamanda yapılan bilimsel çalışmalarda elde edilen bulgulara göre sürekli sigara içenlerde, ‘sigara içici yüzü veya sigara derisi’ olarak adlandırılan bir cilt görünümü ortaya çıkmaktadır. Sigara içici yüzünde deride oluşan başlıca belirtiler ise, kırışıklıklarda artma, solukluk, kırmızı ve mor görünüm, kuru cilt ve saçlarda erken beyazlama olarak sıralanabilir. Uzun süreden beri sigara içenlerde çoğunlukla vaktinden önce yaşlı bir görünüm ortaya çıkar. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki sigara dudak ve ağız içi kanserlerde çok önemli bir etkendir” dedi.

Sigara içindeki nikotin idrar söktürücü etkisiyle derinin nem içeriğinin azalmasına sebep olduğunu da belirten Bostancı, “Yine derideki kılcal damarlar daralır, kan akımı yavaşlar ve deride toksik atıklar birikir. Deriye yeterli oksijen ve gıda ulaşamaz. Sigara yara iyileşmesini de geciktirir. Yara iyileşmesini hızlandırmak için cerrahî veya kozmetik işlemlerden en az bir ay önce sigara bırakılmalıdır.

Kozmetik hastaları, güneş ışınları ve sigaranın kişinin genç görünmek uğruna yaptıkları işlemler için yasak olduğunu bilmelidirler. Yani sigara cildinizin ve vücudunuzun dostu değildir” şeklinde uyardı.