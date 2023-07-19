Derya Uluğ Yalova'da hastanelik oldu, sahneye 1,5 saat geç çıktı

İki gün önce havuzda düşerek başından yaralandığı ve bu kazayı sakladığı öğrenilen ünlü sanatçı Derya Uluğ, Yalova konseri öncesinde fenalaşınca hastanelik oldu. Konsere 1,5 saat gecikmeli çıktığı için seyircilerden tepki gören Derya Uluğ, geçirdiği kazayı anlatmak durumunda kaldı.

Yalova Belediyesi tarafından Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konserde Derya Uluğ sahne aldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen konsere Derya Uluğ, geç çıkınca seyircilerden tepki gördü. Yaklaşık 1,5 saat geç başlayan konserde sahneye çıkan Derya Uluğ, Yalovalılardan özür diledi.

"Başımda dikişler var"

Ünlü sanatçı geçirdiği kazayı belli etmeden konseri tamamlamak istediğini fakat fenalaştığını anlatarak, “Bunu ne size de ne de başkasına yansıtmadan, belli etmeden çıkıp bitirmeyi hayal ediyordum ama ben 2 gün önce bir kaza geçirdim. Başımda dikişler var. Bugün buraya çıkmak için oldukça şartları zorladım ama sahneden önce fenalaştım tekrar. O yüzden huzurunuza geç çıktığım için özür diliyorum. Sağlığım el verdiği sürece sahneyi devam ettireceğimi bilmenizi isterim. Sahneye çok nadirdir spor ayakkabıyla çıktım. Bugün mecbur kaldık” dedi.

Başındaki yarayı bandana ile gizledi

Ardından konserine devam eden Derya Uluğ sevilen şarkılarını bu kez Yalovalılar için seslendirdi. Konsere başında bandana ile çıkan ünlü sanatçının, yaralarını gizlemek için bunu kullandığı öğrenildi.

Öte yandan, Derya Uluğ’un talihsiz kazayı havuzda eğlenirken geçirdiği, dengesini kaybederek yere düştüğü ve başını zemine vurduğu iddia edildi.

Konser sonunda Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve eşi Gökşen Tutuk sahneye çıkarak, başarılı şarkıcıya etkinliğe katılımlarından dolayı çiçek takdim etti.