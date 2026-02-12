Derya Ural Erdim: Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var

Mahallelerde Birebir Temas

CHP Silivri Kadın Kolları Başkanı Derya Ural Erdim, mahalle ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sahada olduklarını ve vatandaşlarla doğrudan temas kurduklarını söyledi.

“Gerçekleri bilmeye hakkınız var diyerek çıktığımız bu yolda; yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Büyükkılıçlı ve Küçükkılıçlı mahallelerimizde esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızla birebir temas kurduk, onların talep ve görüşlerini dinledik, gerçekleri anlattık.” ifadelerini kullandı.

Trt’de Canlı Yayın Çağrısı

Kamuoyunu yakından ilgilendiren davalara da değinen Erdim, bu süreçte şeffaflığın önemine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Herkesi ilgilendiren davaların TRT’de canlı yayınlanması talebimizi vatandaşlarımızla paylaştık. Halkımızı bu çağrıya ses vermeye davet ettik.”

Saha Çalışmaları Sürecek

CHP Silivri Kadın Kolları’nın sahadaki çalışmalarını sürdüreceğini belirten Derya Ural Erdim, vatandaşla doğrudan temas kurmaya ve gündeme dair değerlendirmeleri paylaşmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.