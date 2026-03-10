Deşifre olmamak için uyuşturucuyu aynı evde satıp kullandırmışlar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kaldıkları evin deşifre olmaması için sattıkları uyuşturucuyu aynı evde kullandıran şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde T.T., Ö.G., M.M. ve T.M. isimli şahısların birlikte kaldıkları evde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Kaldıkları evin deşifre olmaması için sattıkları uyuşturucuyu aynı evde kullandıran şüpheliler, polis takibine alındı. İkamete giriş ve çıkış yapan şahısların tespit edilmesinin ardından adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi yakalanırken, şahısların üzerlerinde ve ikamette yapılan aramalarda 21 parça halinde satışa hazır toplam 19,06 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 5 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 TL ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birinin ’basit yaralama’ suçundan 12 bin 600 TL para cezası ve ’çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan olmak üzere toplam 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.