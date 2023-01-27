Destek AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazananlara yüz yüze eğitim

Sakarya’da, E-Devlet üzerinden AFAD Gönüllüsü olan ve online eğitimleri tamamlayan vatandaşlar ‘Hafif Arama Kurtarma Eğitimlerini’ aldı.

E-Devlet üzerinden AFAD Gönüllüsü olan ve online eğitimleri tamamlayan vatandaşlar, yüz yüze eğitim almaya hak kazandılar. Online eğitimlerin ardından Sakarya AFAD eğitmenleri tarafından ‘Hafif Arama Kurtarma Eğitimlerini’ de alan vatandaşlar, Destek AFAD Gönüllüsü olma yolundaki ilerleyişlerini sürdürdüler.